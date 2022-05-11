Coinbase получила чистый квартальный убыток на фоне снижения числа пользователей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, получил чистый убыток в первом квартале и сократил выручку на 27%, финансовые показатели компании оказались хуже ожиданий экспертов.

В январе-марте чистый убыток Coinbase составил $430 млн, или $1,98 в расчете на акцию, против чистой прибыли $388 млн, или $3,05 на акцию, полученных за аналогичный период предыдущего года.

Выручка компании упала до $1,17 млрд против $1,60 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали убыток на уровне $1 на акцию при выручке в $1,5 млрд.

Объем торговли составил $309 млрд в первом квартале по сравнению с $547 млрд в четвертом квартале 2021 года и $335 млрд в первом квартале 2021 года.

Объем розничной торговли составил $74 млрд против $177 млрд и $120 млрд соответственно.

Количество ежемесячно активных пользователей составило 9,2 млн против 11,4 млн годом ранее.

Coinbase ожидает, что во втором квартале количество пользователей и общий объем торговли будут ниже, чем в первом квартале.

Акции Coinbase упали по итогам дополнительных торгов во вторник на 15,7%, до рекордного минимума, после публикации отчетности. Рыночная стоимость биржевого оператора с начала этого года упала на 71,1%.