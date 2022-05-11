Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Coinbase получила чистый квартальный убыток на фоне снижения числа пользователей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, получил чистый убыток в первом квартале и сократил выручку на 27%, финансовые показатели компании оказались хуже ожиданий экспертов.

В январе-марте чистый убыток Coinbase составил $430 млн, или $1,98 в расчете на акцию, против чистой прибыли $388 млн, или $3,05 на акцию, полученных за аналогичный период предыдущего года.

Выручка компании упала до $1,17 млрд против $1,60 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали убыток на уровне $1 на акцию при выручке в $1,5 млрд.

Объем торговли составил $309 млрд в первом квартале по сравнению с $547 млрд в четвертом квартале 2021 года и $335 млрд в первом квартале 2021 года.

Объем розничной торговли составил $74 млрд против $177 млрд и $120 млрд соответственно.

Количество ежемесячно активных пользователей составило 9,2 млн против 11,4 млн годом ранее.

Coinbase ожидает, что во втором квартале количество пользователей и общий объем торговли будут ниже, чем в первом квартале.

Акции Coinbase упали по итогам дополнительных торгов во вторник на 15,7%, до рекордного минимума, после публикации отчетности. Рыночная стоимость биржевого оператора с начала этого года упала на 71,1%.

Coinbase Global США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Активы России на территории Украины пустят на восстановление страны

"Нафтогаз" пригрозил "Газпрому" арбитражем в случае отказа оплаты транзита

"Нафтогаз" пригрозил "Газпрому" арбитражем в случае отказа оплаты транзита

Toyota приостановит работу на восьми заводах в Японии из-за карантина в Шанхае

Toyota приостановит работу на восьми заводах в Японии из-за карантина в Шанхае

Electronic Arts прекращает 30-летнее сотрудничество с ФИФА

Electronic Arts прекращает 30-летнее сотрудничество с ФИФА

"Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту

"Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту

Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2022 году до 99,6 млн б/с

Украина объявила форс-мажор на прием газа по одному из газопроводов

Статистика подтвердила начало принудительного заполнения ПХГ "Газпрома" на западе ФРГ

Польская "дочка" "НОВАТЭКа" объявила форс-мажор из-за санкций

Премьер-министр Японии заявил, что Токио будет поэтапно отказываться от российской нефти

Премьер-министр Японии заявил, что Токио будет поэтапно отказываться от российской нефти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });