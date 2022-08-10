Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase получила квартальный убыток

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, получил убыток во втором квартале 2022 года на фоне падения объемов торгов.

Чистый убыток компании в апреле-июне составил $1,09 млрд, или $4,98 на акцию, против прибыли в $1,61 млрд, или $6,42 на акцию, годом ранее.

Убыток по EBITDA составил $151 млн, тогда как годом ранее показатель был положительным - $1,15 млрд.

Выручка компании рухнула до $803 млн с $2,03 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что квартальный убыток составит $2,47 на акцию, убыток по EBITDA - $158 млн, выручка - $874 млн.

Число ежемесячно активных пользователей Coinbase на конец второго квартала составляло 9 млн, за квартал снизившись на 200 тысяч. Совокупный объем торговых операций на площадке сократился на треть, до $217 млрд с $309 млрд в первом квартале.

Акции Coinbase упали в цене на 5,5% в ходе дополнительных торгов во вторник, котировки завершили основную сессию падением на 10,6%. С начала года капитализация компании рухнула на две трети и составляет около $21,75 млрд.