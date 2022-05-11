Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Philip Morris решила купить производителя зажигалок Cricket за $16 млрд

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International покупает Swedish Match AB, самым известным брендом которой являются зажигалки Cricket, за 161,2 млрд шведских крон ($16 млрд).

Шведская компания объявила в среду, что получила предложение от Philip Morris и рекомендует акционерам принять его, пишет The Wall Street Journal.

Американская компания заплатит по 106 крон денежными средствами за каждую акцию Swedish Match. Это на 39% превышает их стоимость на закрытие рынка в пятницу – за день до того, как WSJ сообщило о ведении компаниями переговоров.

Цена акций Swedish Match в ходе торгов в среду подскочила почти на 25% – до 95 крон. В этом году стоимость компании увеличилась на 32% (до 117 млрд крон).

Котировки бумаг Philip Morris с начала текущего года выросли на 4,1% (до $155 млрд).

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании – марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака Iqos и табачные стики для них.

Swedish Match крупный мировой производитель некурительных табачных изделий (снюс и жевательный табак) и спичек, также выпускает сигары и зажигалки.

Philip Morris Swedish Match Cricket
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Активы России на территории Украины пустят на восстановление страны

"Нафтогаз" пригрозил "Газпрому" арбитражем в случае отказа оплаты транзита

"Нафтогаз" пригрозил "Газпрому" арбитражем в случае отказа оплаты транзита

Toyota приостановит работу на восьми заводах в Японии из-за карантина в Шанхае

Toyota приостановит работу на восьми заводах в Японии из-за карантина в Шанхае

Electronic Arts прекращает 30-летнее сотрудничество с ФИФА

Electronic Arts прекращает 30-летнее сотрудничество с ФИФА

"Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту

"Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту

Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2022 году до 99,6 млн б/с

Украина объявила форс-мажор на прием газа по одному из газопроводов

Статистика подтвердила начало принудительного заполнения ПХГ "Газпрома" на западе ФРГ

Польская "дочка" "НОВАТЭКа" объявила форс-мажор из-за санкций

Премьер-министр Японии заявил, что Токио будет поэтапно отказываться от российской нефти

Премьер-министр Японии заявил, что Токио будет поэтапно отказываться от российской нефти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });