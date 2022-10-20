Philip Morris готов заплатить за производителя зажигалок Cricket на 9,4% дороже

Больше компания повышать преложение не будет

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International повысил на 9,4% предложение о покупке шведской Swedish Match AB, самым известным брендом которой являются зажигалки Cricket. Ранее о том, что предложение будет улучшено, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Американская компания теперь готова заплатить 116 шведских крон ($10,34) за акцию Swedish Match. В целом компания оценена в 176,4 млрд крон ($15,7 млрд).

В мае Philip Morris предлагал 106 крон за акцию Swedish Match, или 161,2 млрд крон за всю компанию. Тогда эта сумма соответствовала примерно $16 млрд, однако за последние месяцы курс доллара существенно вырос.

Philip Morris учла в улучшенном предложении, что Swedish Match генерирует часть денежного потока в долларах, говорится в пресс-релизе компании.

"Кроме того, мы полагаем, что ухудшение глобального экономического прогноза, а также ситуация на фондовых рынках и изменение процентных ставок с мая, повышает привлекательность нашего нового предложения", - отмечают в Philip Morris.

В компании подчеркивают, что это последнее предложение, и она не намерена повышать его вновь.

Табачный концерн также заключил соглашение с американской Altria Group Inc., которое вернет ему права на коммерциализацию электронных сигарет IQOS в США после 30 апреля 2024 года. В рамках соглашения Philip Morris выплатит Altria $2,7 млрд.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака IQOS и табачные стики для них.

Swedish Match - крупный мировой производитель некурительных табачных изделий (снюс и жевательный табак) и спичек, также выпускает сигары и зажигалки.