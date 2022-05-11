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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Alstom нарастил годовую выручку на 76% при уходе в убыток из прибыли

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Французский концерн Alstom SA, который выпускает железнодорожные составы и поезда, в 2022 финансовом году (завершился в марте) увеличил выручку на 76%, скорректированную EBIT - на 19% на фоне большого объема заказов.

Годовая выручка компании взлетела до 15,47 млрд евро с 8,79 млрд евро в предыдущем фингоду.

Скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) - ключевой показатель прибыли для компании, выросла до 767 млн евро с 645 млн евро годом ранее.

Объем заказов увеличился более чем вдвое до 19,26 млрд евро, отмечается в отчетности.

Тем не менее компания получила чистый убыток в размере 581 млн евро против чистой прибыли в 247 млн евро в предыдущем году. Показатель не учитывает изменения в результате присоединения к Alstom канадской машиностроительной компании Bombardier Transportation.

Alstom намерена выплатить акционерам по итогам года дивиденды в размере 0,25 евро на акцию.

За последние 12 месяцев капитализация Alstom упала на 46,2%, до 8,5 млрд евро. Французский индекс CAC 40 за этот период снизился на 2%.

Alstom Франция Bombardier Transportation
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