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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Alstom увеличил годовую выручку на 7%, хуже ожиданий

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Французский концерн Alstom SA, производящий железнодорожные составы и поезда, за минувший финансовый год (завершился 31 марта) увеличил выручку на 7%, но показатель не оправдал ожиданий аналитиков.

Годовая выручка компании выросла до 16,51 млрд евро с 15,47 млрд евро годом ранее.

Объем полученных за период заказов также вырос на 7%, до 20,69 млрд евро. Совокупный объем заказов Alstom по состоянию на 31 марта 2023 года составлял 87,39 млрд евро по сравнению с 81,01 млрд годом ранее.

Скорректированная EBIT увеличилась на 11%, до 852 млн евро. Рентабельность по этому показателю стала больше на 0,2 процентного пункта, поднявшись до 5,2%.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предусматривал скорректированную EBIT на уровне 852 млн евро при выручке в 16,54 млрд евро.

Свободный денежный поток (FCF) в 2022/2023 финансовом году был положительным и составил 199 млн евро против минус 992 млн евро годом ранее.

В текущем финансовом году руководство компании намерено зафиксировать рентабельность по скорректированной EBIT на уровне 6% и получить "существенный положительный" FCF.

За последние три месяца капитализация Alstom сократилась на 17,1%, до 9,11 млрд евро.

Alstom Франция
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