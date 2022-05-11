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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

В правительстве Казахстана сообщили о планах Сбербанка и ВТБ продать местные "дочки"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк и ВТБ ищут инвесторов для продажи им своих "дочек" в Казахстане, сообщила журналистам председатель казахстанского агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.

По ее словам, когда потенциальные новые собственники банков будут найдены, АРРФР им поможет добиться решения властей США по снятию с банков санкций. Власти Казахстана соблюдают все санкционные ограничения США, добавила она.

"Это необходимо для того, чтобы предотвратить риск распространения вторичных санкций на казахстанские банки. Мы следим, чтобы запрещенные операции не проводились в отношении санкционных лиц и организаций. Таким образом, мы снижаем риск распространения вторичных санкций на казахстанские банки", - отметила Абылкасымова.

Казахстанские "дочки" российских банков ВТБ, Альфа-банк и Сбербанк попали под блокирующие санкции США в март е.

В мае "дочку" Альфа-банка приобрел казахстанский банк "ЦентрКредит". После перерегистрации "дочка" Альфа-банка в Казахстане будет работать под брендом Eco Bank.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 апреля 2022 года "дочки" Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ занимают 4-е, 11-е и 13-е места соответственно по объему активов среди 22 банков страны.

Казахстан Сбербанк ВТБ Мадина Абылкасымова США
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