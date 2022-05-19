Сбербанк получил лицензию OFAC на продажу казахстанской "дочки"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России получил лицензию OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) на продажу казахстанского дочернего банка, отмечает повышенный спрос инвесторов из разных стран к этому активу, сообщил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев.

"В настоящий момент при поддержке регулятора мы получили лицензию OFAC, которая нам позволяет в течение нескольких месяцев вести контролируемую нами работу по снижению наших активов, по выходу с рынка", - сказал Козинцев на KazanSummit в четверг.

"Мы наблюдаем повышенный спрос как со стороны казахстанских - частных и государственных структур, российских инвесторов, а также инвесторов из Турции и Ближнего Востока", - отметил топ-менеджер Сбербанка.

США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.

В американские санкционные списки также попал ряд компаний группы Сбербанка, в том числе дочерние банки на Украине, в Казахстане и Белоруссии, а также Sberbank Europe AG (ее европейские власти ранее приняли решение обанкротить).