Песков заверил в надежности поставок газа из РФ, несмотря на форс-мажор ОГТСУ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Россия всегда выполняла и намерена выполнять свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу.

"Россия всегда надежно выполняла и намерена выполнять контрактные обязательства. Она привержена контрактным обязательствам. Украинская сторона сообщила о неких условиях форс-мажора. Мы с вами слышали уже заявление "Газпрома", что никаких уведомлений и объяснений форс-мажора до сих пор не было", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам.

Так он ответил на вопрос, намерена ли Россия искать дополнительные пути поставки газа в Европу в связи с заявлением Украины о предложении "Газпрому" перевести весь транзита газа на одну ГИС "Суджа".

"Далее, - сказал Песков, - вся информация от "Газпрома".

"Оператор ГТС Украины" 10 мая объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка". По этому маршруту проходит 24% транзита российского газа через Украину. ОГТСУ ссылался на то, что не может ручаться за работу компрессорной станции "Новопсков", так как она находится на территориях, которые украинская сторона перестала контролировать. "Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту. В "Нафтогаз Украины" ожидают продолжения оплаты "Газпромом" транзита при любом его решении.