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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Украина объявила форс-мажор на прием газа по одному из газопроводов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка". На данный момент по этому маршруту проходит 24% транзита российского газа через Украину.

ОГТСУ ссылается на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

В связи с этим с 07:00 по Москве "Оператор ГТС Украины" прекратит прием газа в точке входа "Сохрановка". При этом возможен временный перенос недоступных мощностей на точку входа "Суджа" (обеспечивает транзит оставшихся 76% объемов), допускают украинские газовики.

Сайт ОГТСУ пока не публикует транзитные номинации на газовые сутки 11 мая, тогда как обычно первые заявки на транзит доступны на его сайте примерно с 18 часов предыдущего дня.

Заявление вызвало скачок цен на газ в Европе - июньский фьючер на TTF на бирже ICE подскочил на 10% и сейчас торгуется около $1060 за тысячу кубических метров.

газ Украина Сохрановка ОГТСУ
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