Siemens Energy оценил убыток в России из-за санкций в несколько миллионов евро

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Приостановка нового бизнеса в России и соблюдение санкций будет стоить газовому и энергетическому подразделению германской Siemens Energy AG 300-400 млн евро выручки в текущем финансовом году, сказал журналистам главный исполнительный директор компании Кристиан Брух в ходе телефонной конференции.

Убыток в России может составить несколько миллионов евро, при этом показатель будет находиться в диапазоне от высокого двузначного числа до низкого трехзначного числа.

Если компания решит уйти из России, она это сделает "упорядоченным образом", сказал Брух, отметив, что компания ищет "осмысленные решения" для 1 тысячи своих сотрудников в России.

Германский производитель энергетического оборудования также отчитался о финансовых показателях за второй финансовый квартал.

Компания увеличила чистый убыток в январе-марте до 252 млн евро против 31 млн евро годом ранее и сообщила, что результаты за весь текущий год будут соответствовать нижней границе целевого диапазона.

Скорректированный убыток до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITA) составил 77 млн евро по сравнению с прибылью на уровне 197 млн евро за второй квартал предыдущего финансового года.

Выручка увеличилась до 6,58 млрд евро по сравнению с 6,48 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Объем заказов сократился до 7,91 млрд евро с 10,52 млрд евро годом ранее.

Давление на деятельность компании продолжают оказывать перебои в мировых цепях поставок и сложности, связанные со слабыми показателями подразделения Siemens Gamesa Renewable Energy SA, отмечается в сообщении компании.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате выделения в самостоятельную компанию бизнеса промышленного концерна Siemens AG в сфере производства оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций. Компания работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения Siemens Energy включает в себя технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, включая газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы.

Компания представлена более чем в 90 странах мира, в ее штате больше 92 тысяч сотрудников.

С начала года капитализация Siemens Energy снизилась на 28,8%, до 11,9 млрд евро.