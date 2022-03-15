Siemens продолжит техобслуживание "Сапсанов" и "Ласточек"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Германский концерн Siemens продолжит техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" в рамках сервисных контрактов.

"Мы продолжаем текущие сервисные контракты в соответствие с нормами и правилами экспортного контроля, и проводим дальнейший анализ ситуации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.

Семейство пассажирских электропоездов с общим коммерческим названием "Ласточка" создано на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "РЖД". "Ласточек" в России выпускает ООО "Уральские локомотивы" (СП Siemens и группы "Синара").

"Сапсан" - высокоскоростные электропоезда производства Siemens, которые ОАО "РЖД" приобрело для эксплуатации на российских высокоскоростных железных дорогах. Их Siemens разработал специально для России.

В начале марта Siemens объявил о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России.