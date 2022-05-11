Чиновники не ждут ущерба Светлогорску из-за отказа "Библио-Глобуса" строить там отель

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти Калининградской области не ждут проблем для Светлогорска из-за решения туроператора "Библио-Глобус" не строить в этом городе крупный отель, вопреки прежним планам, заявил журналистам министр культуры и туризма региона Андрей Ермак. Он ожидает, что оставшимся участком заинтересуется новый инвестор.

По его словам, участок для строительства отеля категории три звезды находится в районе поселка Зори. Его подбором занималось АО "Корпорация развития Калининградской области". "Библио-Глобус" предложил построить в регионе отель в 2017 году, затем через некоторое время представители компании приезжали в область и смотрели разные участки, потом они начали работать с выделенным участком, а затем в компании сменился собственник.

"Никаких проблем нет. "Библио-Глобус" затянул, мне кажется, реализацию этого проекта, - сказал министр. - Возможно, у них поменялись планы. Аргумент о том, что они не смогли подобрать участок, звучит довольно странно, потому что участок у них был и они по нему активно работали. Что там произошло на самом деле, лучше спросить у них".

"На этот участок, если речь идет о том, о котором я думаю, конечно, появится новый инвестор. Светлогорск сейчас одно из самых востребованных мест для строительства новых отелей. В последние годы были построены отели "Кристалл", Баден-Баден", другие, сейчас строятся отели вдоль променада. Ну что ж, ушел один инвестор, придет другой", - заявил Ермак.

"Библио-Глобус" отказался от проекта по строительству отеля категории три-четыре звезды на 150-200 номеров в Светлогорске. Инвестиции в проект оценивались в 1-1,5 млрд рублей. Как сообщил "Коммерсанту" источник, знакомый с планами сооснователя "Библио-Глобуса" Александра Туголукова, тот передумал строить отель в Калининградской области из-за невозможности подобрать участок: "Предлагались только варианты без коммуникаций, создание которых не ложилось в экономику". По данным ЕГРЮЛ в "СПАРК-Интерфакс", подконтрольные структурам Туголукова компании "БГ Ольгинка", "БГ Фишт" и "Курорт Раушен", созданные в Сочи и Светологорске под будущие гостиничные проекты, перешли в стадию ликвидации.

В 2021 году АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) приобрело 75% в туроператоре.