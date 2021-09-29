ФАС одобрила "Шереметьево" покупку доли в туроператоре "Библио-глобус" с предписанием

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) о приобретении 75% в ООО "Туроператор БГ", основном юрлице туроператора "Библио-Глобус", выдав предписание.

"ФАС России одобрила ходатайство аэропорта "Шереметьево" о покупке доли в туроператоре "Библио-Глобус". При этом компании выдано предписание о соблюдении равных условий как для авиаперевозчиков, сотрудничающих с "Библио-Глобусом", так и для тех, которые работают с другими туроператорами", - говорится в сообщении ФАС.

Как сообщалось, ходатайство МАШ служба получила 20 августа, итоги рассмотрения ожидались в течение 30 дней, но позднее сроки были продлены еще на 60 дней.

О планах МАШ приобрести 75% "Библио-Глобуса" стало известно в августе. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова говорила, что завершение сделки запланировано на конец сентября этого года. Финансовые условия она не уточняла.

По данным "СПАРК-Интерфакс", 100% в ООО "Туроператор БГ" принадлежит гражданке РФ Юлии Туголуковой. Она вместе с мужем Александром Туголуковым в 1994 году основала группу "Библио-Глобус", которая является крупнейшем оператором внутреннего туризма в РФ. Семья Туголуковых после сделки с МАШ, как ожидается, сохранит миноритарный пакет в компании.

Стратегическим партнером "Библио-Глобуса" в области авиаперевозок является авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), которая базируется в "Шереметьево" с весны 2020 года.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ. АО "МАШ" контролируется ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% - у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, 2,43% - у "Аэрофлота", 1,05% - у менеджмента МАШ.