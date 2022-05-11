Росавиация приостановила публикацию статистики авиаперевозок

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Росавиация приостановила ежемесячную публикацию статистики перевозок пассажиров воздушным транспортом.

Информацию о перевозках Росавиация традиционно раскрывала несколько раз в месяц. В начале каждого месяца выходили оперативные данные о пассажиропотоке российских авиакомпаний за предыдущий, отчетный месяц. В конце месяца публиковались уточненные данные. Кроме того, в течение месяца Росавиация обычно раскрывала данные о пассажиропотоке через аэропорты Московского авиаузла ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково"), затем – через все российские аэропорты. Также публиковалась статистика интенсивности использования воздушного пространства РФ отечественными и иностранными перевозчиками.

В апреле ни один из этих показателей не был опубликован.

Представитель Росавиации подтвердил "Интерфаксу", что "публикация статистических данных временно приостановлена". С чем связано это решение, он не уточнил.

Авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций отраслей. После начала военной операции РФ на Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США и Канаду. Кроме того, страны Запада прекратили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть уже предоставленные в аренду российским авиакомпаниям лайнеры. Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа 11 аэропортов на юге и в центральной части РФ.

Группа "Аэрофлот", которая традиционно занимала около 40% российского рынка авиаперевозок (с учетом пассажиропотока летающих в РФ иностранных компаний) сообщала, что перевезла в марте 2,2 млн человек – это на 20% меньше, чем годом ранее. Аналитики "ВТБ Капитала" прогнозировали ранее, что мартовский пассажиропоток всех российских авиакомпаний упадет на 20% год к году, до 5,2 млн человек.

Российские власти на фоне постоянно ужесточаемых санкций в последние недели резко сузили круг официально публикуемых статистических данных. В частности, на неопределенный срок приостановило раскрытие статистики по добыче и экспорту нефти ЦДУ ТЭК. Федеральная таможенная служба закрыла данные по импорту и экспорту "во избежание некорректных оценок и спекуляций". Параллельно "временно приостановил" публикацию ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами и Центробанк. В транспортном секторе о приостановке раскрытия отраслевой статистики во избежание "потенциальных рисков" сообщал Росморречфлот: это ведомство ежемесячно публиковало данные о грузообороте морских портов.