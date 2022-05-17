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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Левитин предложил развести на разные пути пассажирские и грузовые ж/д перевозки

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В России нужно развести на разные пути пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки, заявил на марафоне общества "Знание" помощник президента Игорь Левитин. С 2004 года по 2012 год он был министром транспорта России.

"Так получилось, что у нас железные дороги не разведены на пассажирские и грузовые и у нас по одним линиям ходит и грузовое, и пассажирское движение. На мой взгляд, конечно, для такой страны как Россия необходимо, чтобы пассажирские линии имели свои линии и двигались со скоростью максимальной, которую мы сегодня можем сделать, а "Сапсан" - это 250 км/ч. Грузовые должны иметь свою линию", - заявил он.

По его мнению, особенно это важно для юга России.

"Потому что, вы знаете, сегодня в связи с закрытием 11 аэропортов юга у нас практически, кроме железной дороги и автомобильной дороги, мы на юг проехать не можем. Поэтому я считаю одной из первоочередных задач - это расшить железную дорогу на пассажирскую и грузовую", - сказал он.

Говоря о сегодняшней ситуации в логистике, Левитин отметил, что внимание президента и правительства обращено на развитие Восточного полигона, также "очень важно развитие логистики на Черном и Каспийском море". "Здесь бизнес сегодня думает, каким образом нам не остаться без тех импортных вещей, без которых, к сожалению, сегодня мы обойтись не можем", - добавил он.

Росавиация с 24 февраля запретила полеты в аэропорты 11 городов на юге России, пока этот запрет продлен до 19 мая.

Игорь Левитин Минтранс Росавиация Восточный полигон Сапсан
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