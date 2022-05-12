Россельхозбанк может продать права требования к "АФГ Националь"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россельхозбанк может продать права требования к агрохолдингу "АФГ Националь" структурам, связанным с совладельцем "Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандаром Махмудовым, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в инвестиционных кругах и еще двух собеседников в отрасли, которые слышали об интересе к активу со стороны структур Махмудова.

"На прошлой неделе залоги долей в одной из компаний "АФГ Националь" - "Южные земли" - уже перешли от Россельхозбанка к ООО "Инвестком". Владелец этой структуры Иван Юзефович возглавляет и владеет 30% ООО "Группа КМ", где 70% контролирует Махмудов. В УГМК не комментируют сторонние организации. В Россельхозбанке, "АФГ Националь" и "Инвесткоме" на вопросы не ответили", - пишет издание.

Основатель и бенефициар "АФГ Националь" Дмитрий Аржанов ранее был гендиректором и совладельцем холдинга "ТНС Энерго". В 2020 году он был арестован в рамках уголовного дела о хищении 5,5 млрд рублей у ПАО "Россети Центр и Приволжье". Бизнесмен обвинения отрицает.

По словам источников газеты, продажа долгов может быть связана с арестом и уголовным делом, которые негативно отразились на бизнесе "АФГ Националь". Как сообщил один из источников, покупателей на агрохолдинг искали и в 2021 году.

У Махмудова уже есть интересы в сельском хозяйстве: связанная с ним компания "Косминвест" управляет около 130 тыс. га земли на юге РФ, где выращивались зерновые.

Как отмечает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, по предыдущему опыту Россельхозбанк, видимо, понял, что продажа долгов инвестору - самый эффективный способ избавления от проблемных активов. Покупатель долга уже может сам проводить необходимые процедуры оздоровления и восстановления платежеспособности предприятия. Среди вариантов - реализация прав требований для выкупа активов в рамках банкротства, если нового инвестора интересует только часть активов, говорит Ибрагимов. Так, группа "Русагро" стала владельцем предприятий холдинга "Солнечные продукты", приобретя права требования на 34,7 млрд рублей у Россельхозбанка.

"АФГ Националь" создан в 2013 году в результате слияния крупнейшего производителя риса AF-Group и дистрибутора круп ГК "Ангстрем". По собственным данным, холдинг занимает 18% рынка фасованных круп под брендами "Националь", "Агрокультура" и Prosto. Кроме того, он выращивает картофель, морковь, свеклу, лук в Нижегородской области, яблоки в Краснодарском крае, занимается производством зерновых.

По данным BEFL, на май 2021 года "АФГ Националь" управлял более 180 тыс. га земель. Россельхозбанк - крупнейший кредитор холдинга. В отчетности ООО "АФГ Националь" за 2020 год перечислены кредиты Россельхозбанка структурам холдинга на более чем 13 млрд рублей.