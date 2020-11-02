Бывший гендиректор "ТНС энерго" арестован по делу о мошенничестве

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы арестовал до 22 декабря бывшего гендиректора ПАО "ТНС энерго" Дмитрия Аржанова, сообщили в пресс-службе суда. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

На прошлой неделе суд арестовал действующего гендиректора "ТНС энерго" и Сергея Афанасьева и его заместителя Бориса Щурова. О том, что Аржанову тоже решили вменить особо крупное мошенничество, стало известно 2 ноября.

Кроме них, по делу проходят София Афанасьева, она арестована, и Джамил Дашин, которого поместили под домашний арест.

Защита просила суд избрать Аржанову меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Суд счел доводы следствия обоснованными, а так же отметил, что причастность экс-гендиректора подтверждается протоколами допроса свидетелей, подозреваемого Джамила Дашина, и что "справки специалистов свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного расследования".

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении руководства "ТНС энерго" по жалобе компании "Россети Центр и Приволжье". Заявители считают, что "ТНС энерго" и дочернее "ТНС энерго Нижний Новгород" с августа 2011 по октябрь 2020 года похитили у них более 5,5 млрд рублей, которые должны были заплатить за поставку электроэнергии. Следствие полагает, что они переводили собранные с потребителей деньги в офшоры вместо того, чтобы расплачиваться с сетями.

ПАО "ГК "ТНС энерго" (бывшее ООО "Транснефтьсервис С") - частная энергосбытовая компания. Она снабжает электричеством российские предприятия. Акционерами "ТНС энерго" является Sunflake Limited (28,26%), ООО "ИК "Технопромэкспорт" (приобрело долю в 25% у своего акционера Евгения Гинера), ВТБ (косвенное распоряжение 19,9%), также акциями владеют "Гарант энерго" и банк "Российский капитал".