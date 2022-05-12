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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

Заявка на транзит газа РФ через Украину в четверг упала до 53,2 млн куб. м

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Заявка на транзит российского газа через Украину в четверг, 12 мая, сократилась до 53,2 млн куб. м (с 73,4 млн куб. м в среду), свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Потоки газа изменились на следующий же день после выхода постановления правительства РФ о введении ответных санкций в отношении находящейся под управлением властей ФРГ группы Gazprom Germania.

В том числе санкции распространяются на торговую группу Wingas/WIEH/WIEE, которая является владельцем большого пакета долгосрочных контрактов на поставку российского газа. Их объем охватывает около половины поставок "Газпрома" в Германию. Крупнейшими клиентами являются химический концерн BASF и восточногерманский дистрибутор VNG - Verbundnetz Gas.

Как сообщалось, в начале апреля министерство экономики ФРГ распорядилось передать холдинг Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства (BNetzA). Пока срок действия решения - до 30 сентября текущего года. Право голоса по акциям Gazprom Germania перешло к BNetzA. Управляющий вправе увольнять и переназначать членов правления, а также давать указания правлению. Полномочия по распоряжению активами Gazprom Germania GmbH ограничены и подлежат утверждению BNetzA.

Gazprom Germania Украина
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