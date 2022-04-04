Управление Gazprom Germania передано Федеральному сетевому агентству Германии

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономики ФРГ поручило передать компанию Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства, сообщает в понедельник журнал Spiegel.

Соответствующий приказ ведомства будет опубликован сегодня в официальном издании Bundesanzeiger.

Глава министерства Роберт Хабек обосновал решение непрозрачными правовыми отношениями компании и нарушением регистрационных правил. Срок действия принятого решения - до 30 сентября.

В ведомстве отметили, что Gazprom Germania GmbH управляет критически важной инфраструктурой в ФРГ и имеет огромное значение для газоснабжения, поэтому любое участие в таких активах инвесторов не из ЕС должно быть одобрено Министерством экономики.

Владелец Gazprom Germania GmbH ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы" перешел из 100-процентной собственности ООО "Газпром экспорт" во владение АО "Палмэри" (0,1%) и ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы" (99,9%). Право собственности "Палмэри" Минэкономики ФРГ отрицает, утверждая, что оно не является новым косвенным владельцем холдинга.

В ведомстве также сообщили, что новый собственник распорядился ликвидировать Gazprom Germania. Однако до одобрения приобретения это решение не будет иметь силы, считают чиновники. "Неясно, кто финансово и юридически стоит за двумя упомянутыми компаниями", - отмечается в сообщении.

Теперь акционеры не смогут голосовать акциями Gazprom Germania - право голоса по ним переходит к BNetzA. Управляющий будет вправе увольнять и переназначать членов правления, а также давать указания правлению. Полномочия по распоряжению активами Gazprom Germania GmbH ограничены и подлежат утверждению Федеральным сетевым агентством.

По информации издания, ранее "Газпром" уже пытался перенести часть активов берлинской "дочки" из общей суммы в 226 млн евро на компанию в Санкт-Петербурге. Предполагается, что это стало попыткой противостояния национализации в ФРГ.

1 апреля "Газпром" сообщил, что перестал контролировать группу Gazprom Germania и все ее активы. Речь идёт о дистрибуторе WINGAS/WIEE, операторе хранения astora. Группа Gazprom Marketing & Trading также включает розничного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) и глобального СПГ-трейдера Gazprom Global LNG. В 2019 году консолидированный оборот Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году - 13 млрд евро.

Bloomberg сообщал, что власти ФРГ ищут покупателя на активы "Газпрома". Источник агентства также отмечал, что ФРГ не исключает национализации частей Gazprom Germania в качестве крайней меры, хотя Берлин планировал найти другое решение.