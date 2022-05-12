RWE списала 850 млн евро из-за отказа от российского угля

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Германская энергетическая RWE AG в I квартале 2022 года увеличила скорректированную чистую прибыль более чем в два раза и подтвердила годовой прогноз, несмотря на существенные списания в связи с прекращением импорта угля из России.

Приостановка исполнения долгосрочных контрактов на закупки угля в России привела к списаниям в размере 850 млн евро, сообщила компания. Заключенные с Россией контракты предусматривали поставки 12 млн тонн угля до 2025 года. Однако RWE c конца марта отказалась от импорта российского угля из-за санкций, наложенных властями Великобритании на РЖД. Запрет на ввоз российского угля в ЕС вступит в силу в августе.

Скорректированная чистая прибыль RWE в январе-марте составила 735 млн евро по сравнению с 340 млн евро годом ранее.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) увеличилась до 1,46 млрд евро с 883 млн евро годом ранее, скорректированная прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) - до 1,1 млрд евро с 548 млн евро.

RWE подтвердила свой прогноз на 2022 год, который предусматривает скорректированную EBITDA в диапазоне от 3,6 млрд евро до 4 млрд евро, скорректированную чистую прибыль - от 1,3 млрд евро до 1,7 млрд евро.

Капитализация RWE с начала года увеличилась на 13,1%, до 26,7 млрд евро.