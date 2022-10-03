ConEd продает бизнес в сфере ВИЭ в США германской RWE за $6,8 млрд

В результате портфель RWE в сфере ВИЭ в Штатах увеличится почти вдвое

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американская Consolidated Edison (ConEd) продает бизнес в сфере возобновляемых источников энергии в США германской энергетической компании RWE AG за $6,8 млрд.

Как сообщила RWE, в результате этой сделки портфель активов компании в сфере ВИЭ в Штатах увеличится почти вдвое, а сама компания станет вторым крупнейшим оператором солнечных ферм в стране.

ConEd разрабатывает и управляет проектами в секторе ВИЭ общей мощностью, превышающей 10 гигаватт. Компания поставляет электричество и газ для 10 млн человек в Нью-Йорке. Ранее в этом году ConEd сообщила о намерении продать бизнес альтернативной энергетики для того, чтобы сосредоточится на основных операциях по предоставлению коммунальных услуг.

"Сделка (с RWE - ИФ) позволит ConEd сосредоточить внимание на основном бизнесе в сфере коммунальных услуг и инвестициях, необходимых для осуществления масштабного перехода Нью-Йорка на экологически чистую энергию", - заявил глава компании Тимоти Коули.

ConEd теперь планирует привлечь $850 млн за счет допэмиссии акций.