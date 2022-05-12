Siemens сократила квартальную прибыль вдвое из-за списаний в РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG зафиксировал падение чистой прибыли в два раза во втором квартале 2022 финансового года, во многом по причине списаний в связи с российским бизнесом.

Как сообщается в пресс-релизе германской компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 31 марта, составила 1,21 млрд евро по сравнению с 2,39 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 1,73 млрд евро, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный самой компанией.

Из-за списаний стоимости активов чистая прибыль в минувшем квартале снизилась примерно на 600 млн евро, главным образом списания коснулись транспортного подразделения, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось ранее, Siemens принял решение покинуть российский рынок из-за событий на Украине. Возможные новые списания в связи с этим компания оценивает в 100-500 млн евро (low to mid-triple-digit million impact).

Штат компании в России и Белоруссии насчитывает около 3 тыс. человек, на две страны приходится порядка 1% глобальной выручки Siemens.

Скорректированная EBITDA промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - сократилась в прошедшем квартале до 1,78 млрд евро с 2,04 млрд евро годом ранее. Рентабельность этих подразделений понизилась до 11% с 14,7%.

Квартальная выручка Siemens тем временем выросла на 16% и составила 17,04 млрд евро. В органическом выражении показатель увеличился на 7%. Объем заказов, полученных в январе-марте, вырос на 32%, до 20,98 млрд евро.

Компания подтвердила прогноз на весь финансовый год, который завершится 30 сентября 2022 года. Как ожидается, органический рост выручки составит 6-8%.

Акции Siemens дешевеют на 4,6% на торгах в четверг. С начала года капитализация компании сократилась на 29%, до 92,05 млрд евро.