Siemens разорвет с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Германский концерн Siemens, который 12 мая объявил о прекращении бизнеса в России, с 13 мая разрывает с ОАО "РЖД" сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".

"Санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение наших договорных обязательств перед ОАО "РЖД". Ввиду масштабности санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании "Сименс Мобильность", было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО "РЖД" (c 13 мая)", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

Имеются в виду все сервисные контракты, включая и на обслуживание поездов "Сапсан", объяснили в компании.

После 24 февраля Siemens приостановила все новые операции и международные поставки в Россию и Белоруссию. В середине марта компания обещала, что продолжит сервисное обслуживание "Сапсанов" и "Ласточек.

О намерении провести упорядоченный процесс выхода из России Siemens объявил 12 мая.

"Сапсан" - высокоскоростные электропоезда производства Siemens, которые ОАО "РЖД" приобрело для эксплуатации на российских высокоскоростных железных дорогах. Разработаны компанией Siemens специально для России.

Семейство пассажирских электропоездов с общим коммерческим названием "Ласточка" создано на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "РЖД". Электропоезда "Ласточка" в России выпускает ООО "Уральские локомотивы" (СП Siemens и группы "Синара").