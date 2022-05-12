Bloomberg сообщил о 20 европейских импортеров газа РФ, открывших счета в ГПБ

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Уже 20 европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок по новой схеме, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Кроме того, 14 клиентов запросили документы, необходимые для их открытия. Источник не назвал эти компании.

По новой схеме уже приняты платежи от 4 компаний. Платежи от других покупателей должны быть произведены в конце этого месяца.

Новая схема оплаты российского газа

Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено, поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме или не на счет в уполномоченном банке.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов утратили возможность получения российского газа.