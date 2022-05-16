ЕК объяснила компаниям, как считает правильным платить за газ из РФ в условиях санкций

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия распространила очередные рекомендации по поводу покупки российского газа, в которых поясняется, как это делать в условиях санкций, сообщает Bloomberg.

"Еврокомиссия заявила, что импортеры из ЕС могут продолжать платить за российский газ, не нарушая санкции против Москвы", - говорится в сообщении.

По информации агентства, в рекомендациях говорится, что санкции "не запрещают открывать банковский счет в банке, который отвечает за получение денег в обмен на поставки газа". Bloomberg поясняет, что, таким образом, компании, по мнению Брюсселя, могут открывать счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа. "Однако нет пояснений по поводу требования Москвы открыть и второй счет - в рублях", - говорится в сообщении агентства.

При этом Еврокомиссия исходит из того, что европейские компании должны считать свои обязательства выполненными после перечисления российской стороне долларов и евро, то есть не дожидаясь их перевода в рубли.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если это условие не будет соблюдено, поставки прекращаются.