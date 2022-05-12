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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

США отправли в Европу танкеры с нефтью из стратегического резерва

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Европа, которая стремится сократить зависимость от российских энергоресурсов, уже получила партию нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) США и в скором времени получит еще две партии, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, два танкера с нефтью из хранилищ в Техасе и Луизиане уже находятся в пути в Италию и Нидерланды. Оба танкера были загружены высокосернистой нефтью из хранилищ SPR за последние две недели, отмечают источники.

Еще одна партия техасской нефти прибыла в Нидерланды около 26 апреля, свидетельствуют данные системы отслеживания танкеров.

США и Великобритания ранее объявили эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России из-за российско-украинского конфликта, однако Европа пока не может согласовать полный запрет, поскольку против него выступает Венгрия. При этом, многие европейские нефтекомпании отказываются покупать российскую нефть, и Европе приходится искать альтернативные источники поставок.

Порядка 1,6 млн баррелей нефти из SPR были отправлены в Европу в апреле, что является рекордным объемом, говорит аналитик по нефтяному сектору Kpler Мэт Смит.

"Вероятно, это будут не последние партии нефти из резервов США, экспортируемых в Европу, учитывая, что регион сейчас в процессе согласования запрета на импорт российской нефти", - отмечает Смит.

США Европа SPR Техас Луизиана Италия Нидерланды
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