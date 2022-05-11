Болгария будет получать газ из США по ценам ниже, чем у "Газпрома"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Болгария договорилась о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США по ценам ниже, чем у "Газпрома", следует из сообщения на сайте правительства республики.

Договоренность о начале поставок газа с июня была достигнута в Вашингтоне между премьер-министром Кириллом Петковым и вице-президентом США Камалой Харрис.

"Было согласовано осуществление реальных поставок сжиженного природного газа в Болгарию, которые начнутся с июня, по ценам ниже, чем у "Газпрома", - говорится в сообщении. Конкретные цифры при этом не раскрываются.

Ранее Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов в рублях утратили возможность получения российского газа.