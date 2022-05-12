Источник сообщил о снижении КТК отгрузки нефти в марте из-за ремонта
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в марте на морском терминале отгрузил 4,945 млн тонн нефти CPC Blend, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый со статистикой.
Это на 9,6% ниже показателя февраля 2022 года (5,47 млн т) и на 4,3% уступает объемам погрузки за март 2021 года (5,165 млн т).
Из общего объема мартовских отгрузок на казахстанских грузоотправителей пришлось 4,52 млн тонн нефти, на российских - 426,9 тыс. тонн. Таким образом, существенных изменений пропорций российского и казахстанского сырья в смеси не наблюдается: по подсчетам ИФ, в период с октября 2021 года по февраль 2022 года доля российской нефти в составе CPC Blend колебалась в диапазоне от 8,7% до 10,7%. В феврале доля российского сырья в смеси составляла 8,74%, в "аварийном" марте - 8,63%.
По итогам января-марта отгрузка нефти на морском терминале КТК составила 15,78 млн тонн, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Ремонт на КТК
Как сообщалось, 23 марта КТК полностью приостановил погрузку нефти на терминале в связи с выявленными и возможными повреждениями выносных причальных устройств (ВПУ) из-за неблагоприятных погодных условий. 28 марта консорциум возобновил прием нефти в систему Тенгиз-Новороссийск на минимальной производительности, прокачка нефти в штатном режиме и погрузка с двух ВПУ была возобновлена 23 апреля. ВПУ-2 по сей день остается выведенным из эксплуатации.
После инцидента консорциум перестал публиковать ежемесячную статистику по отгрузке нефти на морском терминале в Новороссийске. Причины отказа от размещения статданных в компании комментировать не стали.
Вместе с тем, в марте на фоне обострения ситуации на Украине США запретили импорт российской нефти. Сырье КТК не подпало под запрет. "Системы распределения, подобные тем, что действуют в рамках КТК, могут разделять различные источники сырой нефти, позволяя продавать и загружать сырую нефть, которая не имеет российского происхождения, отдельно", - говорилось в комментарии Минфина США.
КТК
Основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год.
Акционеры КТК: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.