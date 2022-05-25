Акционеры КТК в июне-июле получат более 42 млрд руб. дивидендов за 2021 год

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Акционеры АО "КТК-Р" и АО "КТК-К" на годовых собраниях в Нур-Султане 24-25 мая приняли решения о распределении прибыли (дивидендов) за 2021 год.

"В пользу акционеров в июне-июле 2022 года будут произведены выплаты в размере более 42 млрд рублей (около $586 млн)", - сообщила пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

При этом в пресс-релизе отмечается, что указом президента РФ №95 от 5 марта 2022 года установлен временный порядок исполнения резидентами своих обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед иностранными кредиторами, связанными с недружественными государствами, перечень которых утвержден распоряжением правительства России.

Расчеты по таким обязательствам должны проводится в рублях через счет типа "С", открытый резидентом в российской кредитной организации на имя иностранного кредитора. В то же время указом министерству финансов и Банку России были даны полномочия выдавать резидентам разрешения на исполнение вышеуказанных обязательств непосредственно в иностранной валюте в прежнем порядке, то есть без использования счетов типа "С".

"По итогам обращений КТК в государственные органы комиссией министерства финансов Российской Федерации по согласованию с ЦБ РФ было принято положительное решение в части одобрения выплаты дивидендов по итогам 2021 года в иностранной валюте акционерам КТК без использования счетов типа "С" (кроме Rosneft-Shell Capian Ventures Limited)", - сообщила пресс-служба консорциума.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года КТК досрочно выплатил акционерам последнюю часть долга, равную $990 млн, а в июне 2021 года впервые выплатил акционерам компании дивиденды - $665 млн за IV квартал 2020 года. Промежуточные дивиденды за 2021 год КТК распределял уже дважды: в июле - $165 млн за первый квартал, и в ноябре - $288 млн за второй квартал.

Акционеры КТК на собрании избрали составы совета директоров, ревизионной комиссии, рассмотрели финансовую отчетность и утвердили аудиторские организации на 2022 финансовый год.

Отмечается, что в ходе заседания совета директоров, предшествующего собранию акционеров, были заслушаны доклады о хозяйственной деятельности компании, ходе реализации программы устранения узких мест, а также о проведенных ремонтных работах на выносных причальных устройствах, поврежденных в результате штормов. Особое внимание правление уделило ситуации с поставками запасных частей к оборудованию зарубежного производства и пополнению складских аварийных запасов, а также текущим судебным разбирательствам.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.