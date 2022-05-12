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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Урожай пшеницы в России в этому году может достичь рекордного уровня

Урожай пшеницы в России в этому году может достичь рекордного уровня
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Урожай зерна в РФ в этому году, по предварительным данным, может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в четверг.

"В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов - конечно, это предварительные оценки, - сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы, - сказал Путин. - Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то (по сбору пшеницы - ИФ) это может стать рекордом за всю историю России".

"Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков", - подчеркнул президент.

Исторический рекорд по производству зерновых культур в целом был поставлен РФ в 2017 году, когда было собрано 135,5 млн тонн. Сбор пшеницы тогда составил 86 млн тонн.

В 2020 году РФ собрала 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы. В 2021 году урожай снизился до 121,4 млн тонн (76 млн тонн пшеницы).

Владимир Путин
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