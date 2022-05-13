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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 18 мая снизится с $114,3 до $111,9 за тонну

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 18 мая снизится с $114,3 до $111,9 за тонну, сообщил Минсельхоз России.

Снижение идет вторую неделю подряд после роста с 16 марта.

Пошлина на ячмень повысится с $74,1 до $76,5 за тонну, на кукурузу - с $77 до $77,3 за тонну.

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Эти пошлины будут действовать по 24 мая.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $359,9 за тонну ($363,4 для расчета предыдущей пошлины), на ячмень - $294,3 ($290,9), на кукурузу - $295,5 ($295) за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице установлена на уровне $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

Минсельхоз РФ
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