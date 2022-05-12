Германия компенсирует из других источников объемы недополученного газа из РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что вследствие российских ответных санкций в ФРГ в настоящее время не поступает около 10 млн кубометров газа ежедневно, эти объемы не критичны и их можно компенсировать.

"Затронуты 31 европейских предприятия, в том числе Gazprom Germania и ее некоторые дочерние предприятия. Это значит, что затронуты предприятия, занимающиеся торговлей и хранением, а не операторы сети Gazprom Germania... У нас не выполняются поставки в объеме 10 млн кубометров газа ежедневно из России, это можно компенсировать из других источников и этим занимаются компании", - сказал Хабек журналистам в Берлине в четверг.

По его словам, члены правительства Германии к ситуации "подготовились, готова финансовая помощь и другие меры". Также правительство ФРГ приняло решение пока не объявлять экстренной ситуации.

Как сообщалось, правительство РФ ввело ответные санкции в отношении находящейся под управлением властей ФРГ группы Gazprom Germania. В том числе санкции распространяются на торговую группу Wingas/WIEH/WIEE, которая является владельцем большого пакета долгосрочных контрактов на поставку российского газа. Их объем охватывает около половины поставок "Газпрома" в Германию. Крупнейшими клиентами являются химический концерн BASF и восточногерманский дистрибутор VNG - Verbundnetz Gas.

Ранее в апреле министерство экономики ФРГ распорядилось передать холдинг Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства (BNetzA). Пока срок действия решения - до 30 сентября текущего года.