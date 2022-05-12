"Дочки" "Газпрома" в Германии перестали получать газ из РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что немецкие дочерние предприятия компании "Газпром" со вчерашнего дня прекратили получать газ из России, но рынок позволяет это компенсировать.

"Вчера вечером, примерно в 22:30 Путин опубликовал указ, согласно которому европейские предприятия подпадают под санкции. В Германии "Газпром" и его "дочки" больше не получают газа из России", - сказал Хабек в четверг, выступая в бундестаге.

По его словам, немецкие газовики "мониторят ситуацию и подготовились к ней". "Рынок может компенсировать отсутствие газовых поставок из России", - сказал он.

Как сообщалось, правительство РФ ввело ответные санкций в отношении находящейся под управлением властей ФРГ группы Gazprom Germania. В том числе санкции распространяются на торговую группу Wingas/WIEH/WIEE, которая является владельцем большого пакета долгосрочных контрактов на поставку российского газа. Их объем охватывает около половины поставок "Газпрома" в Германию. Крупнейшими клиентами являются химический концерн BASF и восточногерманский дистрибутор VNG - Verbundnetz Gas.

Ранее, в апреле министерство экономики Германии распорядилось передать холдинг Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства (BNetzA). Пока срок действия решения - до 30 сентября текущего года. Право голоса по акциям Gazprom Germania перешло к BNetzA. Управляющий вправе увольнять и переназначать членов правления, а также давать указания правлению. Полномочия по распоряжению активами Gazprom Germania GmbH ограничены и подлежат утверждению BNetzA.

Накануне Россия ввела блокирующие санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. - это владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа".

В конце апреля Польша ввела санкции в отношении "Газпрома". Ограничения подразумевают заморозку осуществления прав на акции и другие ценные бумаги EuRoPol GAZ, заморозку выплаты дивидендов.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет отдельный оператор польской ГТС Gaz System.

Президент РФ Владимир Путин в декабре комментировал ситуацию в газотранспортном СП: "У нас там 45% принадлежит "Газпрому". Но нас польская сторона отодвинула от управления этой системой".

Помимо ущемления прав "Газпрома" в СП EuRoPol Gaz польская госкомпания PGNiG выступила одним из основных противников российского газопровода "Северный поток 2".