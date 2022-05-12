Доллар упал до 65 рублей впервые с 26 февраля 2020 года

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Курс доллара упал в ходе торгов на Московской бирже в четверг до 65 рублей впервые с 26 февраля 2020 года; евро также заметно снижается, обновив минимум с января 2020 года.

Рубль ощутимо укрепился благодаря как сохраняющемуся превышению предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и росту мировых цен на газ. При этом нацвалюта не реагирует на ухудшение ситуации на мировых рынках, в том числе на отрицательную коррекцию нефтяных цен.

Курс доллара составил 65 руб. в 14:48, что на 2,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 67,7 руб., подешевев на 2,8 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,47 рубля - до 66,22 рубля.

"Оператор ГТС Украины" отклонил заявку на транзит российского газа в четверг через газоизмерительную станцию "Сохрановка", через которую идет около трети транзита через Украину. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 50,6 млн куб. м на 12 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена".

Как сообщалось, ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

Сокращение потока газа вызвало рост цены на газ в Европе почти на 20% - до $1225 за тысячу кубометров по июньскому фьючерсу на TTF на бирже ICE Futures.