Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Доллар упал до 65 рублей впервые с 26 февраля 2020 года

Доллар упал до 65 рублей впервые с 26 февраля 2020 года
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Курс доллара упал в ходе торгов на Московской бирже в четверг до 65 рублей впервые с 26 февраля 2020 года; евро также заметно снижается, обновив минимум с января 2020 года.

Рубль ощутимо укрепился благодаря как сохраняющемуся превышению предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и росту мировых цен на газ. При этом нацвалюта не реагирует на ухудшение ситуации на мировых рынках, в том числе на отрицательную коррекцию нефтяных цен.

Курс доллара составил 65 руб. в 14:48, что на 2,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 67,7 руб., подешевев на 2,8 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,47 рубля - до 66,22 рубля.

"Оператор ГТС Украины" отклонил заявку на транзит российского газа в четверг через газоизмерительную станцию "Сохрановка", через которую идет около трети транзита через Украину. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 50,6 млн куб. м на 12 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена".

Как сообщалось, ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

Сокращение потока газа вызвало рост цены на газ в Европе почти на 20% - до $1225 за тысячу кубометров по июньскому фьючерсу на TTF на бирже ICE Futures.

курсы валют рубль доллар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" подтвердил запрет использования мощностей "Ямал-Европы"

"Газпром" подтвердил запрет использования мощностей "Ямал-Европы"

"Норникель" первым получил разрешение властей РФ на сохранение листинга за рубежом

"Норникель" первым получил разрешение властей РФ на сохранение листинга за рубежом

Запуск производства мотоциклов "Урал" в Казахстане запланирован на июнь

Запуск производства мотоциклов "Урал" в Казахстане запланирован на июнь

Урожай пшеницы в России в этому году может достичь рекордного уровня

Урожай пшеницы в России в этому году может достичь рекордного уровня

"ЛУКОЙЛ" приобретет 411 АЗС Shell в РФ и маслозавод в Торжке

Bloomberg сообщил о 20 европейских импортерах газа РФ, открывших счета в ГПБ

Bloomberg сообщил о 20 европейских импортерах газа РФ, открывших счета в ГПБ

Власти Украины принудительно изымут активы Сбербанка и ВЭБа в стране

Власти Украины принудительно изымут активы Сбербанка и ВЭБа в стране

Курс биткойна опустился до минимума с декабря 2020 года

Суд арестовал суда нидерландской Boskalis по иску "дочки" "НОВАТЭКа"

Евро упал до 69 руб. впервые с 20 февраля 2020 года

Евро упал до 69 руб. впервые с 20 февраля 2020 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });