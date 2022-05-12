Украина отклонила заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" отклонил заявку на транзит российского газа в четверг через газоизмерительную станцию "Сохрановка", через которую идет около трети транзита через Украину.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам, что "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 50,6 млн куб. м на 12 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена.

Данные "Оператора ГТС Украины" свидетельствуют, что заявка на вход российского газа через "Суджу" составляет 53,19 млн куб. м после 73,4 млн куб. м в среду.

Как сообщалось, ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

Сокращение потока газа вызвало рост цены на газ в Европе на 14% - до $1165 за тысячу кубометров по июньскому фьючерсу на TTF на бирже ICE Futures.