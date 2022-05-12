Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Украина отклонила заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" отклонил заявку на транзит российского газа в четверг через газоизмерительную станцию "Сохрановка", через которую идет около трети транзита через Украину.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам, что "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 50,6 млн куб. м на 12 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена.

Данные "Оператора ГТС Украины" свидетельствуют, что заявка на вход российского газа через "Суджу" составляет 53,19 млн куб. м после 73,4 млн куб. м в среду.

Как сообщалось, ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

Сокращение потока газа вызвало рост цены на газ в Европе на 14% - до $1165 за тысячу кубометров по июньскому фьючерсу на TTF на бирже ICE Futures.

Украина Россия Газпром ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Украины принудительно изымут активы Сбербанка и ВЭБа в стране

Власти Украины принудительно изымут активы Сбербанка и ВЭБа в стране

Суд арестовал суда нидерландской Boskalis по иску "дочки" "НОВАТЭКа"

Власти Финляндии высказались в поддержку немедленного вступления в НАТО

Что случилось этой ночью: четверг, 12 мая

Фондовые индексы США закрылись в минусе на данных об инфляции

Фондовые индексы США закрылись в минусе на данных об инфляции

В Китае самолет выехал за пределы посадочной полосы и загорелся

Пандемия коронавируса

КНДР сообщила о первых случаях заражения COVID-19 в стране

КНДР сообщила о первых случаях заражения COVID-19 в стране
Военная операция на Украине

США не будут передавать Киеву данные о военном руководстве РФ и целях вне границ Украины

Президент Шри-Ланки согласился назначить нового премьера и сложить с себя часть полномочий