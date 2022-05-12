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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Крупнейшая страховая компания Европы Allianz может уйти из РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшая страховая компания Европы Allianz SE заявила о высокой вероятности ухода с российского рынка, и в таком случае страховщик рассчитывает зафиксировать единовременный убыток в размере 400-500 млн евро.

При этом Allianz не ожидает, что потенциальный уход из РФ скажется на показателе достаточности капитала, говорится в презентации компании по итогам первого квартала 2022 года.

В финансовой отчетности за минувший квартал компания отразила резкое снижение чистой прибыли из-за создания значительных резервов на покрытие судебных издержек.

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Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в январе-марте составила 561 млн евро по сравнению с 2,57 млрд евро за такой же период годом ранее.

В прошлом квартале страховщик зарезервировал 1,9 млрд евро на возможные выплаты инвесторам закрытых в 2020 году хедж-фондов Structured Alpha, которые понесли огромные убытки в результате спада на мировых рынках в начале пандемии коронавируса.

Операционная прибыль Allianz тем временем снизилась незначительно, до 3,24 млрд евро с 3,34 млрд евро.

Операционная прибыль подразделения в сфере страхования собственности и от несчастных случаей сократилась на 9%, до 1,4 млрд евро. Падение во многом вызвано увеличением уровня страховых требований, связанных со стихийными бедствиями, отмечают в Allianz.

В сфере страхования жизни и медицинского страхования операционная прибыль не изменилась, составив 1,2 млрд евро. В сегменте управления активами показатель подскочил на 11,2%, до 831 млн евро.

Квартальная выручка Allianz повысилась на 6,2%, до 44 млрд евро.

Показатель достаточности капитала страховщика в соответствии с общеевропейскими требованиями Solvency II ("Платежеспособность-2") на конец марта 2022 года составлял 199% по сравнению с 210% годом ранее.

Allianz подтвердила целевой показатель операционной прибыли на 2022 год на уровне 13,4 млрд евро, плюс/минус 1 млрд евро.

Акции Allianz дешевеют на 3,5% на торгах в четверг. Рыночная стоимость компании снизилась на 4,4% с начала текущего года, до 79,08 млрд евро.

Allianz
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