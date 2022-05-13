Группа Allianz опровергла сообщения о полном уходе с российского рынка

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Группа Allianz опровергает появившуюся в СМИ информацию о полном уходе с российского страхового рынка, говорится в пресс-релизе группы.

"12 мая 2022 года в ряде российских СМИ была опубликована некорректная информация о возможном прекращении работы группы Allianz в России со ссылкой на информационное агентство Reuters. Данная информация не соответствует действительности", - отмечает международный страховщик.

В четверг информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на финансового директора группы Allianz Джулио Терцариола, что группа с высокой долей вероятности может полностью уйти из России. Кроме того, отмечалось, что в случае полного ухода из России группа потеряет примерно 400-500 млн евро.

В сообщении группы Allianz также говорится, что компания продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами в России в полном соответствии с условиями договоров страхования и российским законодательством, "и каким бы ни было дальнейшее развитие событий, преемственность для сотрудников и клиентов компании будет обеспечена".

Ранее, 9 марта 2022 года, в своем официальном пресс-релизе группа Allianz сообщала, что приостанавливает заключение новых договоров страхования в России и будет последовательно сокращать риски по всем линиям бизнеса. "Эта позиция остается неизменной и сегодня", - подчеркивает Allianz в сообщении в пятницу.

В настоящее время на российском рынке группа Allianz представлена двумя компаниями – АО "Альянс" и ООО "Альянс Жизнь".

По общим сборам АО СК "Альянс", согласно данным Банка России, заняло 43-е место в рэнкинге российских страховщиков за 2021 год. Общий объем премий снизился на 8% и составил почти 4 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Выплаты выросли на 45,6% - до 1,7 млрд рублей. Общая рыночная доля компании в 2021 году составила 0,25%, в 2020 году - 0,3%.

ООО СК "Альянс Жизнь" по общим сборам российских страховщиков за 2021 год заняло 19-е место в рэнкинге. Премии выросли на 12,3% - до 17 млрд рублей, по сравнению с 2020 годом. Выплаты увеличились на 32,4% - до 9,6 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рыночная доля компании в 2021 году составила 0,9%, годом ранее - 1,0%.

В группе страховщиков жизни компания заняла 13-е место по итогам 2021 года. Премии по страхованию жизни выросли на 15,4% - до 6,5 млрд рублей, по сравнению с 2020 годом. Выплаты по страхованию жизни составили 2,2 млрд рублей, увеличившись на 38,1%.

Германская международная страховая группа Allianz основана в 1890 году, в Россию компания пришла в 1990 году. В июле 2001 года группа приобрела 45,5% акций компании "РОСНО", в 2007 году стала ее основным акционером. Группа активно работает на рынках центральной и восточной Европы, а также представлена в таких странах, как Великобритания, Нидерланды, Испания, США, Бразилия, Япония, Индонезия, Китай, Австралия.