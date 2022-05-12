Brent подорожала до $108,47 за баррель на опасениях рынка о предложении

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Котировки эталонных марок нефти перешли к росту к вечеру четверга на фоне беспокойства рынка по поводу предложения.

К 18:30 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,96 (0,89%), до $108,47 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,39 (1,31%) - до $107,1 за баррель.

Инвесторы беспокоятся по поводу прогнозируемого сокращения предложения российской нефти. 12 мая Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что снижение предложения нефти из России на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки после. В апреле падение предложения российской нефти составило 1 млн баррелей в сутки.

В то же время данные организации свидетельствую о сокращении глобальных запасов энергоресурса. Общие коммерческие запасы нефти в мире в марте уменьшились на 45 млн баррелей.

С другой стороны, рынок опасается, что высокая инфляция в США спровоцирует агрессивный подъем ставок Федрезерва, что в свою очередь может вызвать рецессию в крупнейшей экономике мира и снижение спроса на нефть. Этот фактор вызвал падение нефтяных котировок с утра.

"Опасения по поводу рецессии становятся все сильнее и давят на нефтяные котировки", - отметил экономист сингапурского банка Oversea Chinese Banking Corp Хоуи Ли.

Тем временем аналитики Morgan Stanley ожидают, что цена Brent к концу 2022 года достигнет $130 за баррель, WTI - $120 за баррель.