В МЭА заявили о наступлении первого глобального энергетического кризиса

Его усугубляют санкции против РФ и ее ответные меры, отметил глава агентства

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мировое сообщество столкнулось с первым глобальным энергетическим кризисом, ситуация на рынках усугубляется на фоне санкций против России и ее ответных действий, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на брифинге в Вене.

"Мы находимся посреди первого глобального энергетического кризиса. В 1970-х годах мы наблюдали нефтяной кризис с большими последствиями для экономики и инфляции. Но он касался только нефти", - сообщил Бироль.

Он напомнил, что Россия является крупнейшим мировым экспортером нефти и природного газа. Санкции против нее, по мнению Бироля, а также политические решения Кремля имеют большое воздействие на энергетический рынок.

"В таком случае слишком оптимистично полагать, что нынешняя волатильность на энергетическом рынке скоро закончится, и мы вернемся к временам более низких цен и стабильной рыночной конъюнктуры", - отметил глава МЭА.

Он добавил, что в настоящее время агентство работает с властями многих стран, чтобы сокращение использования российских энергоресурсов сопровождалось минимальными воздействиями на их экономику.