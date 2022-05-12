ЦБ готов не применять меры к банкам из-за СБП на фоне ситуации с приложениями

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Банк России до 1 января 2023 года готов не применять регуляторные меры к банкам, которые не могут предоставить клиентам возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) с помощью мобильных приложений, следует из информационного письма, опубликованного на сайте регулятора.

При этом меры не будут применяться при условии, что кредитная организация обеспечит альтернативную возможность использования клиентами других систем дистанционного банковского обслуживания для осуществления переводов в СБП.

Такое решение было принято для снижения регуляторной и надзорной нагрузки на банки в условиях санкций и в виду возможной недоступности мобильных приложений банков в App Store и Google Play, отмечается в письме.

В апреле регулятор на три месяца (до 1 июля) сдвинул сроки для обязательного подключения банков к мобильному приложению СБПэй. До этого предполагалось, что кредитные организации предоставят клиентам доступ к СБПэй до 1 апреля.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховой выплаты и т.д. (В2С-операции). В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность для граждан делать переводы в пользу государства (C2G-операции), оплачивать услуги ЖКХ и другие опции. По данным ЦБ за первый квартал 2022 года, СБП пользуется каждый третий россиянин. С начала запуска системы ею воспользовались более 50 млн человек, они совершили 1,4 млрд операций.