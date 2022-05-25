Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

ЦБ РФ больше не будет сдвигать сроки для подключения банков к сервису СБПэй

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банк России не готов больше переносить сроки подключения банков к СБПэй (мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и интернете), 1 июля все кредитные организации должны обеспечить клиентам возможность пользоваться сервисом, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", организованной Ассоциацией банков России.

"С точки зрения сроков, у нас эта дата стояла - 1 апреля этого года. По вашим многочисленным просьбам мы ее сдвинули на 1 июля, дальше 1 июля она сдвигаться не будет. Мы ожидаем, что все банки 1 июля реализуют возможность для клиентов использовать не только мобильное приложение банков, но и СБПэй", - сказала Скоробогатова.

ЭкономикаЦБ готов не применять меры к банкам из-за СБП на фоне ситуации с приложениямиЧитать подробнее

Регулятор в апреле на три месяца (до 1 июля) сдвинул сроки для обязательного подключения банков к мобильному приложению СБПэй. До этого предполагалось, что кредитные организации предоставят клиентам доступ к СБПэй до 1 апреля.

Система быстрых платежей (СБП) ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховой выплаты и т.д. (В2С-операции).

В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность для граждан делать переводы в пользу государства (C2G-операции), оплачивать услуги ЖКХ и другие опции. По данным ЦБ за первый квартал 2022 года, СБП пользуется каждый третий россиянин. С начала запуска системы ею воспользовались более 50 млн человек, они совершили 1,4 млрд операций.

Ольга Скоробогатова ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ростелеком" отказался от моратория на банкротство, сохранив право на дивиденды

"Ростелеком" отказался от моратория на банкротство, сохранив право на дивиденды

Норвежская Equinor передала "Роснефти" свои доли участия в четырех СП

Россия может ограничить экспорт красной икры из-за рисков ее дефицита

Россия может ограничить экспорт красной икры из-за рисков ее дефицита

РФ в отсутствие лицензии OFAC будет обслуживать долларовый долг в рублях

РФ в отсутствие лицензии OFAC будет обслуживать долларовый долг в рублях

Володин заявил, что РФ будет платить в рублях за обслуживание внешнего долга

Ритейлер Marks & Spencer объявил об уходе из РФ

Ритейлер Marks & Spencer объявил об уходе из РФ

Евро опустился ниже 58 руб. впервые с 1 июня 2015 года

ЦБ РФ в четверг проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

ЦБ РФ в четверг проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

ЦБ РФ увидел "пространство для снижения ставки" из-за падения инфляционных ожиданий

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });