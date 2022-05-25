ЦБ РФ больше не будет сдвигать сроки для подключения банков к сервису СБПэй

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банк России не готов больше переносить сроки подключения банков к СБПэй (мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и интернете), 1 июля все кредитные организации должны обеспечить клиентам возможность пользоваться сервисом, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", организованной Ассоциацией банков России.

"С точки зрения сроков, у нас эта дата стояла - 1 апреля этого года. По вашим многочисленным просьбам мы ее сдвинули на 1 июля, дальше 1 июля она сдвигаться не будет. Мы ожидаем, что все банки 1 июля реализуют возможность для клиентов использовать не только мобильное приложение банков, но и СБПэй", - сказала Скоробогатова.

Регулятор в апреле на три месяца (до 1 июля) сдвинул сроки для обязательного подключения банков к мобильному приложению СБПэй. До этого предполагалось, что кредитные организации предоставят клиентам доступ к СБПэй до 1 апреля.

Система быстрых платежей (СБП) ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховой выплаты и т.д. (В2С-операции).

В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность для граждан делать переводы в пользу государства (C2G-операции), оплачивать услуги ЖКХ и другие опции. По данным ЦБ за первый квартал 2022 года, СБП пользуется каждый третий россиянин. С начала запуска системы ею воспользовались более 50 млн человек, они совершили 1,4 млрд операций.