Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,1%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,7-1,1%, при этом лидируют расписки TCS Group, выступившие накануне аутсайдерами.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2314,08 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1152,45 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар просел до 62,86 рубля (-0,44 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+2,5%), OZON (+1,6%), акции "Интер РАО" (+1,4%), "Яндекса" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,2%), ВТБ (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +0,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%).

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, поддержку рынку оказывает выросшая нефть на новостях из Шанхая, где власти намерены постепенно снимать ограничения на мобильность граждан в текущем месяце. Кроме того, вновь растет обеспокоенность, что в ближайшие дни в Евросоюзе выработают меры по частичному эмбарго российских поставок нефти в Евросоюз с исключениями для ряда членов, чтобы избежать блокировки со стороны Венгрии. В свою очередь, МЭА предполагает, что в I полугодии РФ сократит добычу нефти на 3 млн б/с.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, внешний фон в пятницу улучшился - ключевые азиатские площадки растут после того, как глава ЦБ Японии подтвердил намерение поддерживать мягкую денежно-кредитную политику.

Из значимой статистики в пятницу следует обратить внимание на индекс потребительской уверенности Мичиганского университета. Учитывая конец недели, участники рынка могут закрыть "шортовые" позиции, что приведет к краткосрочному отскоку рынков.

Несмотря на улучшение внешнего фона, вряд ли это существенно отразится на российском фондовом рынке ввиду отсутствия идей для покупок. Индекс МосБиржи сохранит понижательный канал и будет торговаться в диапазоне 2250-2300 пунктов, полагает Соловьев.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что в пятницу в отсутствие важной макроэкономической статистики рынки могут сохранить настрой на коррекционный рост, чему также поспособствует закрытие спекулятивных "коротких" позиций в преддверии выходных.

В случае отсутствия роста геополитических рисков индекс МосБиржи в пятницу может попытаться закрепиться в диапазоне 2300-2350 пунктов.

В мире

В США индексы акций в четверг изменились на 0,1-0,3%, сократив падение к концу торгов, при этом вышел в "плюс" Nasdaq (+0,1%).

Участники рынка беспокоятся, что план Федрезерва по борьбе с рекордным за 40 лет ростом потребительских цен может спровоцировать рецессию американской экономики, пишет агентство Barron's.

По данным Минтруда США, темпы повышения годовой инфляции в апреле немного замедлились, но все же оказались больше, чем ожидали эксперты. Цены производителей выросли на 11% в годовом выражении после подъема на максимум за 12 лет - 11,5% в марте. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали производственную инфляцию в прошлом месяце на уровне 10,7%.

Индекс S&P500 снизился на 0,1% - до 3930,08 пункта. Сессионный минимум индекса составил 3859 пунктов, максимально приблизившись к отметке в 3837,25 пункта, ниже которой индикатор перешел бы в медвежий тренд, так как упал бы на 20% с последнего максимального закрытия в январе.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, южнокорейский KOSPI - на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng растет на 2,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

Глава Банка Японии Харухико Курода в пятницу подтвердил, что ЦБ продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, поскольку экономика страны все еще восстанавливается после последствий пандемии.

По его словам, экономическая ситуация в Японии "полностью отличается" от США и Европы, где экономика уже восстановилась до доковидных уровней, а инфляция растет гораздо более высокими темпами, чем в Японии. Также он заявил, что в краткосрочной перспективе чрезмерные колебания иены нежелательны, в то время как более слабый курс нацвалюты может увеличить прибыль экспортеров, которую они получают из-за рубежа, сообщает MarketWatch.

Инвесторы оценивают вероятность того, что на следующей неделе Народный банк Китая проведет снижение ставок для поддержания экономического роста в стране, отмечает Trading Economics.

Большинство аналитиков полагают, что НБК снизит базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 5 базисных пунктов - до 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам может быть уменьшена до 4,55% с нынешних 4,6% годовых, приводит мнение экспертов издание Securities Daily.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают рост на фоне неопределенности в отношении перспектив европейского эмбарго на поставки нефти из России, а также ситуации в Китае, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $108,38 за баррель (+0,9% и -0,1% в четверг), июньская цена WTI - $106,75 за баррель (+0,6% и +0,4% накануне).

Некоторые страны Евросоюза считают, что необходимо рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки. Сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к сокращению глобальных поставок на 710 тыс. б/с, до 98,1 млн б/с, отметило МЭА в опубликованном накануне отчете.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками спровоцирует экономический спад и, соответственно, снижение спроса на энергоресурсы.