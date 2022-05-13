Рубль укрепился на старте торгов в пятницу, обновив максимумы к доллару и евро

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снизились на старте торгов Московской биржи в пятницу; рубль укрепился в обеих валютных парах благодаря сохраняющемуся превышению предложения валюты над ее спросом на внутреннем рынке в условиях сильного торгового сальдо и введенных ограничений на операции с капиталом. При этом нацвалюта обновила пик к доллару с февраля 2020 года и максимум к евро с июня 2017 года.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,62-63,53 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,745 руб./$1 (-55,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 65,0925 руб./EUR1 (-16,5 коп. к закрытию четверга); на пике снижения европейская валюта опускалась ниже 65 рублей - до 64,95 руб./EUR1. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 38 коп. к уровню закрытия 12 мая, до 63,8 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,05 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,69 руб. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в начале торгов 13 мая обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и введенных ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и растущими мировыми ценами на нефть и газ. Кроме того, укреплению нацвалюты способствует и наметившееся улучшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Фондовые индексы США, начавшие сессию на негативной ноте, завершили торги в четверг без единой динамики. В то время как Dow Jones и S&P 500 сократили темпы падения к закрытию, Nasdaq закончил торги в небольшом плюсе. Участники рынка беспокоятся, что план Федрезерва по борьбе с рекордным за 40 лет ростом потребительских цен может спровоцировать рецессию американской экономики. Согласно докладу министерства труда страны, темпы повышения годовой инфляции в США в апреле немного замедлились, но все же оказались больше, чем ожидали эксперты.

Цены производителей в США в апреле выросли на 11% в годовом выражении после подъема на максимум за 12 лет - 11,5% в марте, показали опубликованные в четверг данные Минтруда страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали производственную инфляцию в прошлом месяце на уровне 10,7%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 1 тыс. - до 203 тыс. человек. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 195 тыс. с ранее объявленного уровня в 200 тыс.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона завершают неделю уверенным ростом. Глава Банка Японии Харухико Курода в пятницу подтвердил, что ЦБ продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, поскольку экономика страны все еще восстанавливается после последствий пандемии. По его словам, экономическая ситуация в Японии "полностью отличается" от США и Европы, где экономика уже восстановилась до доковидных уровней, а инфляция растет гораздо более высокими темпами, чем в Японии. Также он заявил, что в краткосрочной перспективе чрезмерные колебания иены нежелательны, в то время как более слабый курс нацвалюты может увеличить прибыль экспортеров, которую они получают из-за рубежа.

Цены на нефть

В свою очередь цены на нефть продолжают расти на фоне неопределенности в отношении перспектив европейского эмбарго на поставки нефти из России, а также ситуации в Китае, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад. Некоторые страны Евросоюза считают, что необходимо рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия, сообщило агентство Bloomberg. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки. Сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к сокращению глобальных поставок на 710 тыс. б/с, до 98,1 млн б/с, отметило МЭА в опубликованном накануне отчете.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $108,38 за баррель, что на 0,87% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $106,76 за баррель, что на 0,6% выше итогового значения предыдущей сессии.