Сети кинотеатров подготовили предложения для поддержки отрасли в РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские сети кинотеатров подготовили предложения по поддержке кинотеатральной отрасли со стороны государства, сообщили представители ксетей.

"Мы ведем очень активную работу с профильными министерствами и письма направляем. И действительно рассчитываем, что формат субсидий какой-то будет предоставлен. Мы сформулировали предложения и те шаги, которые, на наш взгляд, должны быть предприняты со стороны государства", - сказала на пресс-конференции в пятницу президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова.

Она уточнила, что меры делятся на две части. Первая направлена на послабления законодательства и принятие положений, "которые помогли бы кинотеатрам продолжать функционировать и держать свои двери открытыми". Второй блок касается финансирования и форм того, как оно может быть направлено.

Часто нужно закрыть

В свою очередь гендиректор киносети "Синема парк и Формула кино" Алексей Васясин отметил, что кинотеатрам со стороны государства необходима поддержка для закрытия тех, что приносят сетям значительные убытки, и это поможет оставшимся продолжить работать.

"Другой вопрос, что сейчас со стороны государства могла бы быть помощь для того, чтобы действительно закрыть большее количество кинотеатров, чтобы они "не топили" остаток кинотеатров. И помочь разорвать договора в тех торговых центрах, где владельцы не понимают важность кинотеатра для торгового центра или просто руководствуются только деньгами", - сказал Васясин.

По его словам, сейчас возникает необходимость в закрытии части кинотеатров "чтобы спасти оставшиеся 50% или сколько их будет и продолжить работать".

"Нужно ужаться. И если сейчас будет период нерешительности и отсутствия помощи государства, то грубо эти 50% могут потянуть за собой последующие и будет ноль. Поэтому сейчас нужны активные действия со стороны всех участников индустрии для того, чтобы спасти и дальше оттолкнуться от дна и начать выплывать", - добавил он.