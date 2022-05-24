Московским ТЦ предложили восстановить трафик за счет зон с батутами

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Чтобы восстановить трафик в торговых центрах в Москве, там необходимо обустроить зоны развлекательного фитнеса со спортивной инфраструктурой - батутами, скалодромами, веревочными маршрутами, заявил "Интерфаксу" гендиректор сети спортивно-развлекательных центров doaflip Никита Канторов.

"Многим торговым центрам сегодня требуется ревитализация. Для этого пустующие площади можно превратить в зоны развлекательного фитнеса - таким образом появятся новые сценарии для привлечения аудитории. Посетители придут за новым опытом - попрыгать на батутах, попробовать силы на полосе препятствий, посоревноваться с друзьями", - предложил он.

Под каждую площадку можно готовить уникальные кастомизированные решения, считает он.

"В зависимости от свободных площадей в торговом центре можно установить батуты, оборудовать полосы препятствий, скалодромы, веревочные маршруты, другие уникальные решения. При этом, вокруг развлекательных зон можно выстроить сопутствующую инфраструктуру: ЗОЖ-кафе, магазины с товарами для спорта и отдыха, SPA-салоны, которые обеспечат дополнительный трафик", - добавил Канторов.

Ранее управляющий партнер ricci Алексей Богданов говорил о возможности переформатировать крупные российские моллы в новых экономических условиях.

"Крупные моллы как формат, я думаю, что пережили уже свои лучшие времена. Это точно, однозначно. И, безусловно, они будут конвертированы во что-то новое", - говорил Богданов.