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Суверенный фонд Норвегии недоволен крупными бонусами в Apple и Intel

Суверенный фонд Норвегии недоволен крупными бонусами в Apple и Intel
Фото: David Paul Morris/Getty Images

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии недоволен крупными размерами бонусов, которые выплачивают в публичных компаниях даже при "средних результатах" деятельности.

Крупнейший в мире суверенный фонд, имеющий диверсифицированный портфель акций, голосовал против предложенных бонусных выплат топ-менеджерам корпорации Intel в ходе прошедшего на этой неделе собрания акционеров компании и не поддержал выплаты руководству Apple Inc. на мартовском собрании.

"В нынешней инфляционной среде мы видим, что многие компании с довольно средними результатами предлагают выплачивать очень высокие бонусы, - заявил глава фонда Николай Танген в интервью The Wall Street Journal. - Мы наблюдаем невиданную ранее корпоративную жадность, и это реально становится достаточно дорогим для акционеров".

Норвежский фонд, под управлением которого находятся активы общим объемом $1,2 трлн, также голосовал против предложенных IBM Corp. бонусов, посчитав их слишком высокими, с учетом разочаровывающих результатов компании. Его также не устроили предложения по бонусам General Electric Co. и Harley-Davidson Inc.

Глава отдела корпоративного управления и комплаенса норвежского фонда Карин Смит заявила, что фонд сфокусирован на США, поскольку в этой стране "высокие компенсационные пакеты", однако также планирует изучать ситуацию в Европе и по всему миру.

Танген полагает, что ситуация с выплатами бонусов будет ухудшаться, если инвесторы ничего не предпримут.

"Если акционеры не станут более жесткими в своем голосовании, все это будет продолжаться", - сказал он.

По данным ISS Corporate Solutions, медианный размер выплат главным исполнительным директорам компаний S&P 500 в 2021 году увеличился до рекордных $14,4 млн по сравнению с $13,2 млн в 2020 году.

Норвегия Суверенный фонд Норвегии Intel Apple General Electric Harley-Davidson
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