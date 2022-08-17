Суверенный фонд Норвегии получил рекордный убыток в I полугодии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, получил рекордный убыток в первом полугодии 2022 года.

В январе-июне потери фонда от инвестиций составили 14,4%, или $174 млрд, говорится в его отчетности. По сути фонд растерял весь рост, зафиксированный в 2021 году (+14,5%).

Фонд потерял на инвестициях в акции 17,1%, главным образом за счет просадки техсектора на 27,6%. Тем временем акции компаний энергетического сектора выросли на 13,2%. Американские бумаги фонда подешевели на 17,6%, европейские - на 19,3%, азиатские - на 14,3%.

Убыток фонда от вложений в бумаги с фиксированной доходностью составил 9,3%, в недвижимость - 5,7%. Потери от вложений в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) составили 13,3%.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка.

Сейчас фонду принадлежат около 1,4% всех акций в мире, он владеет долями в более чем 9 тысячах компаний из свыше 70 стран. Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Apple, Microsoft, Alphabet (холдинговая компания Google), Amazon.com и Nestle, в портфеле облигаций - госбонды США, Японии и Германии.

На 30 июня стоимость фонда составляла 11,657 трлн крон. Вложения в акции составляли 68,5% инвестпортфеля, в облигации - 28,3%, в недвижимость - 3%, в ВИЭ - 0,1%.