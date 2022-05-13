Компаниям с "недружественным" участием упростили выкуп ценных бумаг у резидентов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские компании, контроль над которыми находится у лиц из недружественных стран, смогут выкупать свои ценные бумаги у резидентов РФ без согласования с правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Соответствующее решение было принято подкомиссией правкомиссии по иноинвестициям 21 апреля, следует из выписки из протокола заседания (опубликована Минфином на прошлой неделе).

Подкомиссия приняла "единогласное решение разрешить" таким компаниям проводить сделки с резидентами РФ, если в результате компании получат в собственность свои ценные бумаги, говорится в выписке. Допускаются и сделки с ценными бумагами, которые исполняются от имени эмитента третьими лицами. Разрешение действует бессрочно.

Как пояснили "Интерфаксу" в Минфине, это разрешение упростит для компаний процедуру выкупа своих ценных бумаг (как акций, так и облигаций) в рамках buyback и оферт.

Со 2 марта 2022 года в соответствии с указом президента №81 на совершение сделок с ценными бумагами с участием лиц из недружественных государств требуется разрешение правкомиссии.