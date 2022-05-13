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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Компаниям с "недружественным" участием упростили выкуп ценных бумаг у резидентов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские компании, контроль над которыми находится у лиц из недружественных стран, смогут выкупать свои ценные бумаги у резидентов РФ без согласования с правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Соответствующее решение было принято подкомиссией правкомиссии по иноинвестициям 21 апреля, следует из выписки из протокола заседания (опубликована Минфином на прошлой неделе).

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Подкомиссия приняла "единогласное решение разрешить" таким компаниям проводить сделки с резидентами РФ, если в результате компании получат в собственность свои ценные бумаги, говорится в выписке. Допускаются и сделки с ценными бумагами, которые исполняются от имени эмитента третьими лицами. Разрешение действует бессрочно.

Как пояснили "Интерфаксу" в Минфине, это разрешение упростит для компаний процедуру выкупа своих ценных бумаг (как акций, так и облигаций) в рамках buyback и оферт.

Со 2 марта 2022 года в соответствии с указом президента №81 на совершение сделок с ценными бумагами с участием лиц из недружественных государств требуется разрешение правкомиссии.

Россия
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