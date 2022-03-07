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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Кабмин утвердил правила сделок с иностранными компаниями из недружественных стран

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран теперь будут одобряться Правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

"Постановление, устанавливающее такой порядок, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщила пресс-служба правительства РФ.

Согласно документу, российская компания-резидент или иностранная фирма из списка недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку.

"Там должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения, будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации", - отмечается в сообщении пресс-службы.

При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки, с обозначением условий ее исполнения.

"Главная цель этой работы - обеспечение финансовой стабильности страны в условиях внешнего санкционного давления", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, отдельным распоряжением Мишустин расширил состав Правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. "В нее включены представители Центрального банка и администрации президента", - отмечается в сообщении.

Россия Правительство РФ Михаил Мишустин

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